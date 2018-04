Unter dem Titel „Get Together“ boten S(w)inging Chariot unter der Leitung von Stefan Pridik und die Beilsteiner Groovin’ Foxes mit Uli Staudenmaier ein abwechslungsreiches und mitreißendes Samstagabendkonzert in der gut gefüllten Kirche. Am Ende sangen die beiden Chöre gemeinsam und verabschiedeten die Zuhörer in einem Spalier mit dem Segenslied „May The Lord Send Angels“ bis nach draußen in die laue Frühlingsnacht.