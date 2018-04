Oberstenfeld-Gronau

Frohgelaunt und bei herrlichem Sonnenschein trafen sich vor kurzem 17 Bergsportler vom TSV Gronau und sechs Gäste zum diesjährigen Start in den Frühling. In Fahrgemeinschaften ging es zunächst zum Spiel- und Waldparkplatz oberhalb von Almersbach am Weinberg.