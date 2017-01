Gronau/Tanzsport Wettkampf verspricht aufwendige Choreografien zu flotten Rhythmen

Mit Solotänzern, Tanzpaaren und Gruppen treten die Vereine in den Altersklassen Schüler, Jugend und Haupt gegeneinander an. Unterschieden wird in die Kategorien Polka, Schau, Garde, Modern, Charakter und Freestyle – in Kombination mit den aufwendig hergestellten Kostümen wartet also ein flottes Programm auf die Besucher. Und egal, in welcher Disziplin die Tänzer starten: Ihr Ziel ist es, die Jury von ihrer Darbietung zu überzeugen und eine möglichst hohe Wertung (maximal 300 Punkte) zu erhalten. Benotet werden unter anderem die getanzten Figuren und die Synchronität untereinander und zur Musik. Je nach Ergebnis bei mindestens drei Ranglistenturnieren im Jahr berechtigt dies dann zur Teilnahme an der Landesmeisterschaft, Deutschen Meisterschaft oder der Europameisterschaft.

Der Sprung zur EM gelang im Vorjahr dem TSC-Tanzpaar Marie Seemüller und Fabian Götz, die in der Jugend als Gardepaar an den Start gehen. Insgesamt sind 30 Tanzsportler des Gastgebers dabei, unter anderem in den Gruppen Sweet Wild Frogs (Schüler), Little Wild Frogs (Jugend), Hot Wild Frogs (Haupt, Modern) und Wild Frogs (Haupt Polka). „Sie möchten natürlich alle ein gutes Ergebnis erzielen und gerade die Älteren natürlich gewinnen“, sagt der TSC-Vorsitzende Peter Vosseler. Viele Jüngere absolvieren hingegen ihre erste Saison. „Da sind die Erwartungen nicht zu hoch. Generell ist der Spaß das Wichtigste“, so Vosseler. Auch der TSV Murr ist mit Solisten, Paaren und Gruppen vertreten.

Etwas enttäuscht ist der TSC-Vorsitzende darüber, dass das Turnier nur an einem statt wie im Vorjahr an zwei Tagen stattfinden kann. Ansonsten wären noch mehr Tänzer und wohl mehr Zuschauer gekommen. „Aufgrund der Ferien war das aber nicht anders möglich. Viele sind schließlich noch im Urlaub“, sagt Peter Vosseler. Für 2018 weiche man deshalb in den Februar aus. Da die Halle in Gronau aber bereits belegt ist, wird das Turnier dann in Erdmannhausen stattfinden.