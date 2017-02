Gronau Aus einfachem Getreide entsteht unglaubliche Vielfalt

Die Nachfrage dabei war ebenso groß, wie das Interesse am Ausgestellten: etwa Dinkelspelz und Getreidekörner in allen Sorten, die man spielerisch die Finger gleiten lassen durfte. Auch Emmer und Einkorn. „Das waren weniger ertragsreiche Sorten“, erläuterte Sylvia Provazi. Gebundene Getreidesträuße rundeten das Bild ab. Renate Breuninger, „unser wandelndes Lexikon“, wie die Helferin wertschätzend genannt wird, hatte darüber hinaus Agathabrote gebacken; zwei an die weibliche Brust erinnernde Gebäcke. Mit einem Informationstext versehen, schockierte der Inhalt manchen Besucher: Zu lesen war nämlich, dass der heiliggesprochenen Frau im 16. Jahrhundert die Brüste abgeschnitten worden waren.

Die festen Bestandteile der Ausstellung aber sind gleichermaßen interessant: Feinster Weinessig im großen tönernen Gefäß bietet sich zum „Einkauf“ im Ladenstüble gleichermaßen an, wie etwa Persilpakete oder Tabakwaren im historisch vergilbten Aufdruck. Der große Vitrinenschrank birgt Kostbarkeiten vergangener Tage. Am Sonntag kam eine weitere hinzu: eine alte „Caro-Dose“. „Wir bekommen vieles auch von unseren Besuchern“, freut sich Sylvia Provazi über die aktiven Mitbürger, die immer wieder helfen, das Museum auszustatten. Große Bonbonieren verführen ganz nebenbei zum Naschen, das durchaus erlaubt ist. Drops und kleine Brausestangen gibt es zum Nulltarif, was besonders die Kinder freut. Für den Nachwuchs öffnen die Frauen das Museum auch gerne mal außerhalb der Öffnungszeiten: für Kindergartengruppen, Schulklassen oder auch Kindergeburtstage.