Gronau Am Mühlhof rührt sich rein gar nichts

Der Bauschutt stammt von einem abgerissenen Haus in Beilstein. Er lagert auf dem Grundstück eines Gebäudes, das ebenfalls abgerissen werden soll, um einem Neubau zu weichen. Weil es auf dem Grundstück aber in keiner Weise vorwärtsgeht, sehen sich die Nachbarn im Stich gelassen. „Der Bauzaun steht offen – da spielen jetzt Kinder, die sich in dem alten Wohnwagen natürlich sauwohl fühlen. Wir mussten sie da aber rausholen“, berichtet einer der Nachbarn. „Da fahren Wagen vor, da wird ein Ofen aus dem Haus getragen – andere bringen ihren Müll hin und lagern ihn ab“, weiß er. Die Nachbarn fragen sich schon lange, warum die Behörden nicht für Ordnung zu sorgen. „Wir hatten im September ein Gespräch mit dem Bürgermeister, er versprach, am Ball zu bleiben und uns zu informieren“, sagt der Nachbar. Tatsächlich erschien im Oberstenfelder Amtsblatt ein Text. Das Landratsamt Ludwigsburg habe den Verursacher verpflichtet, bis zum 17. November den Bauschutt zu entsorgen und das bis 30. November nachzuweisen. „Seitdem ist es still geworden.“