Athen - Griechische Fahnder haben mehr als 600 000 Amphetamin-Pillen in einem Warenhaus nahe der griechischen Hafenstadt Eleusis sichergestellt. Sie vermuten, dass die Pillen für Kämpfer verschiedener Milizen im Nahen Osten bestimmt gewesen seien. Das berichtete das Staatsfernsehen am Abend. Ein Polizeisprecher bestätigte der dpa den Fund heute. Milizionäre nehmen die Pillen, um Ängste und Müdigkeit zu überwinden. Schon vergangenen Sommer hatten Fahnder in Piräus 26 Millionen Amphetamin-Pillen sichergestellt.