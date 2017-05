Athen - Beim ersten größeren Waldbrand dieses Jahres ist in der Nähe der griechischen Hafenstadt Korinth ein Mensch ums Leben gekommen. Das teilte die griechische Feuerwehr mit. Die Leiche sei in einer Schlucht entdeckt worden. Der Körper war bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Der Brand war unter ungeklärten Umständen am Nachmittag nahe der kleinen Ferienortschaft Agii Theodori ausgebrochen. Seit Tagen herrschen in Griechenland Trockenheit und Temperaturen über 30 Grad. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, berichtete das Staatsradio.