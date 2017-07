Geschichtsv. Mundelsheim Ein Sommertag im Schwarzwald

Am Nachmittag wurde uns viel Wissenswertes über das Flößerhandwerk vermittelt. An einer noch erhaltenen Stau- und Floßanlage, der Monhardter Wasserstube, rauchte schon der Ofen, als wir ankamen. Ein Mitglied der Flößerzunft oberes Nagoldtal in seiner traditionellen Kleidung, zeigte nach interessanten Erklärungen, wie Wieden, die zum Zusammenbau der Flöße benötigt wurden, hergestellt werden.

Wieden sind schlanke junge Tannenstämmchen, die im Ofen gekocht und danach gedreht werden. Mit diesen Wieden wurden die Stämme der Flöße zusammengebunden. Einer der Teilnehmer durfte eine selbstgedrehte Wiede mit nach Hause nehmen. Überrascht wurden die Mitreisenden, als nach dieser Vorführung einer der Teilnehmer anlässlich seines Geburtstages mit einem Glas Wein die Vorführung über das Flößerhandwerk beendete.

Mit vielen neuen und interessanten Eindrücken wurde nach einer Einkehr in Althengstett die Heimreise nach Mundelsheim angetreten.