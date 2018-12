Dass diese Musik nach wie vor viele Liebhaber findet, hat das diesjährige Abschlusskonzert des Gesangsensembles Sopranova im Klostermuseum in Steinheim gezeigt, zu dem am vergangenen Sonntag über 70 Besucher gekommen waren. Denn die Sänger um die Steinheimer Sopranistin Mercedes Zeller-Montero haben in diesem Jahr das traditionelle Weihnachtskonzert zu einer Operetten-Gala umfunktioniert.