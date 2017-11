FV Schule an der Bottwar Üben in Balance, Klettern und Kreativität

Acht bewegungsreiche Stationen waren in der Halle aufgebaut, an denen sich die Kinder jeweils zehn Minuten aufhielten, bis ein Pfiff durch den Raum schallte und gewechselt wurde. Von einer Kletterwand über ein Riesen-Trampolin bis zum Slalomlauf – es war alles dabei, das die motorischen Fähigkeiten der Kinder schult. ,,Wir wollen uns nicht spezifizieren, sondern eine breite Grundlage schaffen”, erklärte Bernhard Fähnle, der Vereinsvorsitzende und Hauptorganisator. Die Idee sei es schon immer gewesen, den Schülern wichtige vielfältige Bewegungsvarianten beizubringen. Die altersgerechten Stationen wurden von Lehrkräften, Erzieherinnen, aber auch von den Eltern betreut und beaufsichtigt. Von 10 bis 12 Uhr tobten sich die Kinder auf dem Parcours aus. Bei dem ganzen Spaß übten sie sich wie nebenbei in Balance, Klettern und Kreativität. In einer kleinen Verschnaufpause versorgten die Landfrauen alle mit Äpfeln und der GSV Kleinbottwar stiftete Getränke.

Zum Abschluss gab es eine Art Siegerehrung mit dem Unterschied, dass es keinen ersten oder letzten Platz gab, sondern das Dabeisein mit einer Urkunde und Medaille belohnt wurde. Das große Sportfest findet einmal im Jahr im November statt, aber auch monatlich bietet Fähnle einen Sporttag für die Schüler. Für dieses Engagement ist Schulleiterin Renate Väth dankbar. Denn die bewegungsfreundliche Grundschule legt ihren Schwerpunkt schon auf Sport, auch lässt sich durch das Fördervereinssportfest das Bildungsangebot vertiefen. Renate Väth: ,,So ein breites Sportangebot, können wir leider nicht in den Schulalltag integrieren, deshalb freut es uns umso mehr, dass der Förderverein diesen Tag ermöglicht.“