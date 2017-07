Friedrich-Schiller- und Taus-Gymnasium Das andere Stuttgart: Armut mitten unter uns

Wohin also mit den Wohnsitzlosen und den Junkies? Sie finden eine Übernachtungsmöglichkeit in einem der diversen Winternotquartiere und der Wohnheime der Stadt Stuttgart und der Kirchen. Sozialarbeiter begleiten die Gestrandeten und an Leib und Seele Verwundeten. Wie kann man dem Elend entfliehen? Gibt es ein Leben nach der „Penntüte“, wie der Schlafsack im Obdachlosen-Jargon genannt wird? Hilfseinrichtungen wie die „Franziskusstube“ von Schwester Margret (Franziskanerin) und ihren Mitarbeitern können zumindest Sorge dafür tragen, dass Menschen ein Stück ihrer Würde wiederfinden, der „Schlupfwinkel“ nimmt sich Kinder und Jugendlicher an, die teilweise im Grundschulalter auf der Straße landen und dank der Streetworker vom „Schlupfwinkel“ wieder nach Gewalt- und Missbrauchserfahrung im Elternhaus aufatmen können. Noch viele andere Orte lernten die Schüler bei jener Stadtführung durch Stuttgart kennen. Armutsprostitution im Leonhardsviertel wurde auch thematisiert. Frauen, die sich aus der Not heraus womöglich für zehn Euro verkaufen, so etwas schreit zum Himmel. Ein Stück Himmel können solche Frauen und andere Gestrandete in der Winterzeit in der evangelischen Leonhardskirche erfahren, wenn sie ein warmes Mittagessen, ein Vesperbrot, einen kostenfreien Arzt- oder Friseurbesuch ermöglicht bekommen.

Nach der Stadtführung anderer Art bei heißen Temperaturen war erst einmal eine Pause für die Schüler angesagt. Danach ging es noch weiter in die Staatsgalerie, um den Herrenberger Altar von Jerg Ratgeb in Augenschein zu nehmen, sinnvolle Stunden außerhalb der Schule, ein gutes Lernprogramm für das Leben.