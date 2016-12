Freundeskreis Asyl Steinheim Gemeinsames Kochen und Essen verbindet

Auf ihrer Reise kam sie im Sommer auch ins Bottwartal und besuchte die irakische Familie Darwesh und ihre Familienpatin Myriam Kopp. „Die Geschwister Gazal und Ayad Darwesh leben seit gut einem Jahr mit ihrem 18-jährigen Neffen Aiman in Steinheim. Alle drei machen einen Integrationskurs und lernen Deutsch. Sie haben sich gut eingelebt, fühlen sich wohl und schätzen die Hilfe der Steinheimer sehr“, erzählt die Familienpatin. „Doch ihre Familie ist zerrissen: Einige Geschwister von Gazal und Ayad leben in anderen Teilen Deutschlands, der Rest der Familie sowie Aimans Familie sind noch im Irak.“

Umso begeisterter nahmen sie die Idee auf, auch in ihrer neuen Heimat zusammen mit anderen zu kochen und zu essen. Also kochten Gazal, Ayad, Myriam Kopp und Nici Friederichsen „Dolma“: Dazu wurden Kartoffeln und verschiedene Gemüse ausgehöhlt und mit einer Reis-Hackfleisch-Mischung gefüllt. Zuletzt wurde alles in einem großen Topf unter Dampf gegart. Aiman machte sich später beim Abräumen und Abwaschen nützlich. Zum Essen waren auch Freunde der Familien Kopp und Darwesh eingeladen – in fröhlicher Runde ließen sich alle das köstliche Gericht schmecken. „Es gehört mittlerweile zu meinen Leibspeisen“, freut sich Myriam Kopp. „Das gemeinsame Kochen und Essen hat so viel Spaß gemacht, dass es bald eine Wiederholung geben wird. Es ist eine wunderbar unkomplizierte Art, sich näherzukommen. Und das Kochbuch soll durchaus zur Nachahmung anregen.“ Für nur vier Euro (inklusive einem Euro Spende) ist das Buch „Miteinander kochen – Rezepte aus der Heimat von Geflüchteten und Wegbegleitern“ von Nici Friederichsen ein ideales Weihnachtsgeschenk – oder Sie machen selbst einen Ausflug in fremde Esskulturen und kochen die leckeren Rezepte nach.