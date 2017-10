Freundeskreis Asyl Einheimische und Geflüchtete erleben einen spaßigen Nachmittag

Alle Tische und Stühle werden nach draußen auf die große Terrasse getragen, bei diesem Wetter will schließlich niemand im Haus sitzen bleiben.

Bevor aber das Kuchenbüffet eröffnet wird, ruft Anne Holzwarth, verstärkt durch einen großen Gong, nach draußen auf die Wiese – der Kuchen will „verdient“ sein!

Ein Spinnennetz aus Kontakten wird geknüpft mithilfe eines Garnknäuels – und wieder aufgelöst, und dann wird noch Faul-Ei gespielt. Hier gibt es keine Altersgrenze, aber viel ausgelassenes und anfeuerndes Geschrei. Kaffee und Kuchen schmecken nun im Anschluss ausgezeichnet und viele Gespräche gehen hin und her zwischen Einheimischen und Geflüchteten. Man kennt sich inzwischen doch recht gut. Neu Zugezogene werden mit hereingenommen in den Kreis.

Noch einmal ertönt der Gong. Jetzt folgt der absolute Favorit, was Spiele angeht: Die Reise nach Erdmannhausen (anstatt nach Jerusalem). Hier werden dann schließlich auch die Schüchternsten richtig lebendig und kampfeslustig, dabei geht es doch „nur“ um einen Platz auf einem Stuhl. Aber es geht eben darum, seinen Platz zu finden, mit Schnelligkeit, Umsicht, Ausdauer und auch Beharrlichkeit. Für viele ein Sinnbild für die Aufgabe und das Ziel ihres Hierseins in der Gemeinde Erdmannhausen: Einen Platz zu bekommen in unserer Gemeinschaft und Gesellschaft.