Freie Wähler Marbach ILS: Drei Buchstaben, ein starkes Team

Dabei obliegt der Leitstelle die taktische Weisungsbefugnis. Sollte einmal eine Großschadenslage (zum Beispiel ein Flug-oder Bahnunfall, Erdbeben oder ähnliches) eintreten, so laufen alle Fäden bei der ILS zusammen, von hier aus wird koordiniert und organisiert. „Weitere Aufgaben sind die Planung von Hubschraubereinsätzen, Alarmierung der DLRG, Ausarbeitung von Sondereinsatzplänen bei Katastrophen, zum Beispiel in Schulen oder in Tunneln oder auch für Störfälle in Kernkraftwerken. Die ILS ist auch zentrale Anlaufstelle für die Bereitstellung und Verteilung von Verbrennungsbetten in Baden-Württemberg“, ergänzt Tanja Lutz. „Sollte die Hauptleitstelle aus irgendeinem Grund nicht mehr einsatzfähig sein, gibt es in Ludwigsburg auch eine Redundanzzentrale, das ist einmalig in Baden-Württemberg“, erzählt Roland Kocher. „Sie befindet sich in den Räumen der ehemaligen Leitstelle des Roten Kreuzes in der Reuteallee und ist mit zwei Hauptarbeitsplätzen ausgestattet. Selbstverständlich sind beide Zentralen komplett vernetzt. Die ILS könnte bei Bedarf auch um die Arbeitsplätze der Reuteallee erweitert und so entlastet oder ergänzt werden.“

„Die ILS ist eine gemeinnützige GmbH. Zu 50 Prozent wird sie vom DRK, zu 50 Prozent vom Landkreis Ludwigsburg finanziert“, erläutert Roland Kocher weiter. „Die Leitstelle ist rund um die Uhr erreichbar. Tags arbeiten sieben, nachts besetzen drei Kollegen die Telefonhotline“. Alle Mitarbeiter sind speziell geschult und hochqualifiziert. Eine Ausbildung als Rettungsassistent oder der mittlere feuertechnische Dienst mit jeweils mehrjähriger praktischer Erfahrung, verschiedene Fach- und Spezialausbildungen, sowie regelmäßige EDV-technische Weiterbildungen sind Grundlage für diese verantwortungsvolle Tätigkeit.

Nach den theoretischen Erläuterungen von Roland Kocher übernimmt Tanja Lutz, Gemeinderätin der Freien Wähler Marbach und hauptamtlich angestellte Disponentin in der Leitstelle, die Führung durch die Leitstelle, die Administrator- und Schulungsräume, den „Hangar“ mit den rotleuchtenden und blitzblankgeputzten Feuerwehrautos sowie durch die vielen technischen Nebenräume.

„Weitere sechs Notrufabfrageplätze befinden sich in einem separaten Raum nebenan, um bei einer Gefahrenlage die eingehenden Telefonate auslagern zu können, damit in der Leitstelle ungestört gearbeitet werden kann. Wir sind ein gut eingespieltes Team“, so Lutz. „Wir können uns aufeinander verlassen, sind aber manchmal an der Grenze unserer Belastbarkeit. Die Kollegen und ich arbeiten im Drei-Schicht-Betrieb mit vielen zusätzlichen Überstunden. Wir würden uns Unterstützung durch weitere Kollegen wünschen.“

In den Kellerräumen der Feuerwache angekommen, erleben die Freien Wähler Marbach den Ablauf eines Atemschutzübungsabends mit. In voller Montur, ausgestattet mit Schutzanzug, Atemschutzmaske sowie schwerem Atemschutzgerät müssen die Feuerwehrleute eine Endlosleiter hochklettern, auf dem Laufband zwei Minuten bei sechs Stundenkilometern absolvieren, anschließend aus einem mit Disconebel versehenen und 40 Grad heißen Raum einen Verletzten bergen, durch einen „Hamsterkäfig“ krabbeln – das alles untermalt mit ohrenbetäubend lauten Geräuschen von zusammenstürzenden Gebäuden und Hilfeschreien, damit das Szenario des Feuerwehreinsatzes möglichst lebensnah abgebildet wird. „Zwischen 550 und 600 aktive Feuerwehrleute aus der Umgebung müssen den Durchgang durch die Atemschutzübungsstrecke jedes Jahr absolvieren, um fit für den Ernstfall zu sein“, erzählt Tanja Lutz.

Noch so manches interessante Detail über die Arbeit der Feuerwehr und die Abläufe in der Rettungsleitstelle erfuhren die Freien Wähler beim abschließenden Ausklang im Nebenraum des Restaurants Goldener Löwe in Marbach.