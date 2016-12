Mit dem Schrecken davon gekommen ist am Montagabend gegen 20.45 Uhr ein 33-jähriger Mann, dessen Transporter während der Fahrt in Brand geraten ist. Der Fahrer bemerkte auf der Landesstraße 1129 zwischen Freiberg und Pleidelsheim, dass aus dem Motorraum seines Transporters Rauch aufsteigt. Nach Angaben der Polizei brachte er den Wagen auf einem parallel zur Straße verlaufenden Radweg rechtzeitig zum Stehen, bevor das komplette Fahrzeug innerhalb kurzer Zeit brannte. Der Versuch des Mannes, das Feuer selbst zu löschen, schlug fehl. Die Feuerwehren aus Benningen und Freiberg rückten mit fünf Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften an, und löschten das Fahrzeug bis kurz nach 21 Uhr. Der Sachschaden ist unbekannt, der Fahrer blieb unverletzt. Als Ursache vermutet die Polizei einen technischen Defekt.