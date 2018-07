Freiberg/Pleidelsheim - Ein 40-Jähriger hat am Mittwochabend auf der A81 zu Fuß seine Brille gesucht. Anrufer hatten kurz nach 19.30 Uhr die Polizei über einen „Jogger“ zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Nord und Pleidelsheim alarmiert. Der vermeintliche Jogger war gemeinsam mit drei weiteren Personen in Fahrtrichtung Würzburg gefahren. Dabei soll er seinen Kopf aus dem Fenster gehalten und durch den Fahrtwind seine Brille verloren haben. Der Fahrer hielt auf dem Standstreifen an und der 40-Jährige machte sich auf die Suche nach seiner Brille. Die Polizei traf das Quartett beim Fahrzeug an und kontrollierte die Personen. Der 40-Jährige war vermutlich alkoholisiert, zeigte sich aggressiv, schrie herum und betrat immer wieder die Fahrbahn. Da er sich nicht beruhigen ließ, nahmen ihn die Beamten mit zum Polizeirevier. Mit richterlicher Anordnung verbrachte er die Nacht in den Gewahrsamseinrichtungen.