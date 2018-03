Freiberg Lastwagen gerät auf Mittelleitplanke

Der 55 Jahre alte Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 100 000 Euro. Die Autobahn in Richtung Heilbronn wurde voll gesperrt. Zurzeit laufen Bergungsarbeiten, die vermutlich bis etwa 10 Uhr andauern werden. Der Verkehr in Richtung Heilbronn wird an der Anschlussstelle Ludwigsburg-Nord ausgeleitet. In Fahrtrichtung Stuttgart ist der linke Fahrstreifen gesperrt, auf dem mittleren und rechten läuft der Verkehr wieder. Es bildeten sich in beide Richtungen Staus von mehreren Kilometern Länge.