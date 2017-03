Freiberg/Fußball Zum Auftakt ein Derby

Die Rollen in dieser Partie, wie auch in der Liga, sind klar verteilt: Freiberg ist der Favorit. Mit einem Vorsprung von neun Punkten überwinterte der SGV vor der Konkurrenz, nicht eins der 17 Saisonspiele ging verloren. „Unser Ziel ist der direkte Aufstieg“, sagt Ramon Gehrmann inzwischen, nachdem er in der Hinserie zurückhaltendere Töne angeschlagen hatte. „Alles andere wäre aber unglaubwürdig“, so der Trainer. Ziel in der Rückrunde sei es, Platz eins zu verteidigen und dabei alles „früh in die richtigen Bahnen zu lenken“ – will heißen: frühzeitig den Meistertitel unter Dach und Fach zu bringen.

In Löchgau erwartet Freiberg keinen einfachen Auftakt, stellt der Gegner nach dem SGV doch die beste Defensive der Liga. Zudem unterlag Löchgau in nur einem seiner acht Heimspiele. „Es wird Derbystimmung herrschen und der Kunstrasen ist nicht einfach zu bespielen. Er ist mit ein Grund, dass Löchgau seit Jahren sehr heimstark ist“, warnt Ramon Gehrmann. Seine Elf müsse den Kampf früh annehmen und Konter des Gegners möglichst unterbinden. Zumindest die Torausbeute scheint keine Stärke der Hausherren zu sein: In 17 Ligaspielen erzielten sie 13 Tore. Eines davon beim 1:1-Remis im Hinspiel.