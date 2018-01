Freiberg/Fußball Zufrieden, aber trotzdem etwas enttäuscht

Eine echte positive Überraschung im Kader kann Ramon Gehrmann nicht ausmachen. „Die Zufriedenheit kann man an den Einsatzzeiten der Spieler ablesen.“ Da steht Steven Kröner ganz oben, er stand neben Sökler als einziger in jedem Ligaspiel in der Startelf und wurde nur einmal ausgewechselt. „Er war aber zuvor auch Stammspieler und Kapitän in der Regionalliga. Von ihm durfte man das erwarten“, sagt Gehrmann. Nur ein weiterer Freiberger war in jedem Punktspiel auf dem Platz: Niklas Pollex. Er war in 17 Partien allerdings nur siebenmal in der Startaufstellung, kam sonst stets als Joker. Leute wie Thomas Gentner, Hakan Kutlu, Marco Pischorn, Tobias Fausel oder Denis Zagaria haben deutlich mehr Einsatzminuten. Das Gleiche gilt für Keeper Thomas Bromma. „Wenn überhaupt, dann ist er für mich die positive Überraschung. Ich dachte ja eigentlich, dass Pascal Nagel die neue Nummer eins wird. Aber Bromma hat den Konkurrenzkampf angenommen und bislang für sich entschieden“, lobt Gehrmann.

Veränderungen soll es im Freiberger Kader im Winter kaum geben. Lediglich Petrik Krajinovic hat seinen Vertrag auf eigenen Wunsch aufgelöst. „Er konnte beruflich bedingt kaum trainieren, daher ist das verständlich“, sagt Ramon Gehrmann. Zudem könnte studienbedingt noch ein weiterer Abgang anstehen, Neuzugänge seien hingegen nicht geplant.

Am kommenden Wochenende tritt der SGV Freiberg bei der Hallenfußballgala im Sindelfinger Glaspalast an. Wer dort spielen wird, ist aber noch unklar. „Es gibt ein paar Spieler, denen verbiete ich es wegen der Verletzungsgefahr. Ansonsten müssen wir mal schauen“, so Gehrmann. Testspiele unter freiem Himmel bestreitet der SGV dann am 17. Januar gegen die U19 des Karlsruher SC, am 20. Januar gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen, am 27. Januar in Pfullingen und am 3. Februar gegen den FSV Hollenbach. Am 10. Februar steht dann das Liga-Nachholspiel bei der U23 des SV Sandhausen auf dem Programm.