Freiberg - Sein letztes Spiel in der Hinrunde der Fußball-Verbandsliga bestreitet der Spitzenreiter SGV Freiberg am morgigen Samstag (14.30 Uhr) beim ebenfalls hoch gehandelten TSV Essingen. Auch im Falle einer Niederlage könnten die Freiberger nicht von der Tabellenspitze verdrängt werden, die Herbstmeisterschaft ist ihnen also nicht mehr zu nehmen. Erfahrungsgemäß lässt sich davon jedoch kaum ein Trainer aus der Ruhe bringen, so auch nicht SGV-Coach Ramon Gehrmann: „Das ist für uns überhaupt kein Thema, Titel werden schließlich erst im Sommer vergeben.“

Dem Meistertitel nähert sich Freiberg zurzeit in Siebenmeilenstiefeln. Nach 14 Spieltagen ist der SGV ohne Niederlage und könnte mit einem Erfolg in Essingen den nächsten Sprung machen. Denn: Zeitgleich duellieren sich die beiden Verfolger VfL Sindelfingen und TSG Backnang im direkten Aufeinandertreffen. „Egal wie dieses Spiel ausgeht: Mit einem Sieg könnten wir uns weiter absetzen und wären der Sieger des Spieltags“, frohlockt Gehrmann.

Doch dafür muss seine Mannschaft, die in der Vorwoche glücklich gegen die Sportfreunde Schwäbisch Hall gewonnen hatte, erst einmal die eigenen Hausaufgaben erledigen. Keine einfache Aufgabe, vermutet Gehrmann, der bei seinen Spielern auf eine verbesserte Einstellung setzt. „Wir haben Essingen gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen gesehen. Sie verfügen über viel individuelle Klasse, und vor der Runde wurden sie von allen Seiten als Mitfavorit um den Aufstieg gehandelt. Wollen sie das noch erreichen, müssen sie punkten“, meint Ramon Gehrmann. Derzeit steht Essingen mit sechs Punkten Rückstand auf die Aufstiegs-Relegation auf Tabellenplatz sieben. „Sie hatten aber Verletzungspech und werden sich in der Rückrunde sicherlich noch verbessen“, erwartet der SGV-Coach.

Freiberg selbst möchte morgen seine weiße Weste bewahren und „möglichst drei Punkte holen“, so Gehrmann, der personell noch viele Fragezeichen hat. Während Sven Schimmel wohl auf den Platz zurückkehren kann, sind Denis Zagaria und Zvonimir Zivic wegen Zerrungen eher fraglich.