Freiberg/Fußball Verfolgerduell steigt am Bruchwald

Um am Samstag auch am Bissinger Bruchwald als Sieger vom Platz zu gehen, komme es beim SGV darauf an, die eigene Fehleranzahl möglichst gering zu halten, sagt Gehrmann. Er erwartet ein frühes Pressing des Gegners, der unter anderem mit den beiden Ex-Freibergern Marius Kunde und Riccardo Gorgoglione über schnelle Spieler in der Offensive verfügt, die auch auf Ballgewinne aus sind. „Im Hinspiel hat Bissingen eher abwartend gespielt und ist etwas tiefer gestanden. Auf ihrem engen Platz könnte das anders sein“, wagt Ramon Gehrmann eine Prognose. Er hofft nach der 0:2-Niederlage im ersten Aufeinandertreffen im November auf eine Wiedergutmachung. Zur Verfügung steht ihm fast der ganze Kader. Lediglich Savino Marotta und Pascal Seil fallen mit Muskelfaserriss aus, dazu fehlen die langzeitverletzten Mert Öztürk und Niklas Pollex.