Freiberg - Bamm-Bamm lautet der Spitzname von Marco Pischorn, Kapitän und Abwehrchef beim Fußball-Verbandsligisten SGV Freiberg. „Ich halte halt überall meinen Kopf hin“, hatte der30-Jährige bei seiner Verpflichtung lachend erklärt. Dass er aber nicht nur mit dem Kopf durch die Wand geht, sondern auch mit Köpfchen spielen kann, das bewies Pischorn am vergangenen Samstag beim 5:0-Sieg beim TSV Berg. Denn da zirkelte er den Ball weit aus der eigenen Hälfte über den aufgerückten gegnerischen Keeper in die Maschen. Das Video vom Monster-Tor ist mittlerweile ein Hit in den sozialen Netzwerken – und der Treffer hätte es auf jeden Fall verdient, in die Auswahl zum Tor des Monats zu kommen. Co-Trainer Christian Werner weiß bislang allerdings noch nichts davon, dass es Pischorn in die ARD geschafft haben könnte. „So ein Tor schießt er vermutlich nicht mehr so oft, da muss schon einiges zusammenkommen. Und zwei Pischorn-Tore mit dem Fuß in einem Spiel, das gibt es auch nur selten“, freut sich Werner für seinen Kapitän, der ja in Berg noch einen weiteren Treffer erzielte.

Doch bei aller Freude über das Monster-Tor gilt die volle Konzentration der Freiberger längst dem nächsten Spiel am morgigen Samstag um 15.30 Uhr. Denn das wird zum absoluten Gipfeltreffen der Verbandsliga. Der SGV als Tabellenführer empfängt nämlich den momentan Zweiten Calcio Leinfelden-Echterdingen. „Das ist ein super Gegner, und wir freuen uns richtig auf dieses Spiel“, sagt Christian Werner, der von einer „Partie auf Augenhöhe“ spricht, in der die bessere Tagesform den Ausschlag geben wird. Die Gäste haben nämlich in seinen Augen einen ähnlich starken Kader beisammen wie die Freiberger.

Und es wird ein Wiedersehen mit einigen alten Bekannten. So steht bei Calcio Henning Bortel zwischen den Pfosten, der zuvor vier Jahre das Freiberger Tor sauber hielt. „Er ist ja so etwas wie mein Ziehsohn und mit Sicherheit einer der besten Keeper der Liga“, lobt Christian Werner den Ex-Freiberger. „Aber ich denke, wir haben Henning adäquat ersetzt“, sagt Werner, der Sven Ullrich auf einem ähnlichen Level sieht. Der neue SGV-Keeper ist nach mehrwöchiger Pause wegen einer Augenentzündung wieder im Training. „Ob er aber schon spielt, lassen wir noch offen. Wir haben ja auch keine Notwendigkeit, da wir mit Thomas Bromma einen hervorragenden Ersatz gefunden haben, der es absolut verdient hätte, in diesem Topspiel auf dem Platz zu stehen.“

Die eigentliche Stärke von Calcio sieht Christian Werner in der Offensive. So führt Shkemb Miftari derzeit die Torjägerliste der Liga an. „Und ein Mann wie Sidi Niang auf der Außenbahn ist überragend – so könnte man den ganzen Kader auflisten“, lässt es der SGV-Coach nicht an Respekt mangeln. Doch auch der Freiberger Kader kann sich bekanntlich sehen lassen, zumal es kaum Ausfälle gibt. Denis Zagaria ist nach einer Erkrankung noch angeschlagen, und Spetim Muzliukaj fällt mit einem Muskelbündelriss aus. Der Rest des Teams ist fit für den Verbandsliga-Gipfel.