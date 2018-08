Freiberg/Fußball Uyguns Traumtor ist die Krönung

Schweißtreibend war die Angelegenheit für die SGV-Spieler dennoch. Denn bei Temperaturen deutlich jenseits der 30 Grad im Schatten, den es auf dem Feld jedoch nicht gab, war das Spielen sicher kein Vergnügen. Gegen die von Beginn an tief stehenden Gastgeber legten die Freiberger gut los. Bereits in der sechsten Minute traf Neuzugang David Müller aus kurzer Distanz zur Führung. Zuvor war Marcel Sökler noch an SVS-Keeper Fabian Guttleber gescheitert, Müller nutzte den Nachschuss. Die größte Chance auf das 2:0 noch vor der Pause hatte Hakan Kutlu, der aus zehn Metern ebenfalls an Guttleber scheiterte. Letzterer machte nach Meinung mehrerer Beobachter das „Spiel seines Lebens“. Die dickste Schluchterner Chance gab es in der 26. Minute, als der Ball nach einem Konter nur an den Außenpfosten ging. „Gegen einen so tief stehenden Gegner kann man solche Situationen nie ganz ausschließen. Aber insgesamt haben wir eine seriöse und souveräne Leistung gezeigt“, fand SGV-Coach Ramon Gehrmann.