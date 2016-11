Freiberg/Fußball„Über diese Schmach wird lange gesprochen werden“

Freiberg - Was für ein Spiel! Wobei? Spiel kann man nicht wirklich sagen. Was für eine Verlängerung müsste es eigentlich heißen. Denn die 90 Minuten Vorgeplänkel hätten sich der SGV Freiberg und die SG Sonnenhof Großaspach gestern Mittag gut und gerne schenken können. Wirklich tolle Fußballkost war das nämlich nicht, was die Zuschauer da im Freiberger Wasenstadion im Achtelfinale des wfv-Pokals zu sehen bekamen. Über die letzte Viertelstunde, also die zweite Halbzeit der Verlängerung, dürfte dafür aber noch lange gesprochen werden. Denn die hatte es mehr als in sich und ließ alle auf dem Wasen verwundert die Augen reiben.

Zum einen, weil der Underdog dem Favoriten innerhalb von diesen 14 Minuten gleich vier Tore einschenkte und ihn damit aus dem Pokalwettbewerb warf. Zum anderen, weil die Art und Weise, wie sich das klassenhöhere Team in diesen 14 Minuten präsentierte, unterirdisch war. SG-Trainer Oliver Zapel wirkte auf der anschließenden Pressekonferenz auch dementsprechend angeschlagen, rang um Fassung, fand dann aber dennoch klare Worte: „Wir sind nach dem 1:0 der Freiberger vogelwild wie kleine Schüler über den Platz gelaufen und haben uns vom Gegner wie beim Zirkus durch die Manege ziehen lassen. Wie wir uns da dargestellt haben war erbärmlich. Darüber werden wir in den nächsten Tagen in verschiedenen Kreisen zu reden haben.“

Das 1:0 von Spetim Muzliukaj in der 106. Minute hätte alleine schon zu einer besonderen Pokalgeschichte gereicht. Denn Muliukaj war es auch, der den SGV Freiberg vor zwei Jahren gegen die SG Sonnenhof Großaspach im Pokal weiterschoss. Damals traf er in der 75. Minute und besiegelte so das Aus der Aspacher im Viertelfinale. Diesmal standen sich die beiden Teams im Achtelfinale gegenüber, doch wieder mühte sich der Favorit. Von drei Klassen Unterschied war nie etwas zu spüren. Vom unbändigen Willen, sich für das damalige Aus zu revanchieren ebenfalls nicht. „Ich weiß wie tief der Stachel von damals noch saß. Über diese Schmach heute wird lange geredet werden“, war sich Oliver Zapel sicher. Ebenso wie über die dämlichen Gegentore seiner Mannschaft.

Das 1:0 von Muzliukaj war eigentlich ein Geschenk. Sebastian Schiek, Daniel Hägele und Keeper Kevin Broll wurden sich nach einem langen Pass von Clemens Schlimgen fünf Meter vor dem Tor nicht darüber einig, wer den Ball nimmt. Der Freiberger Stürmer fackelte indes nicht lange und beförderte den Ball per Kopf ins Netz. Die rund 1000 Zuschauer konnten ihren Augen kaum trauen, erst recht nicht, als SG-Akteur Jeremias Lorch vier Minuten später den Ball auch noch völlig unbedrängt an Michael Deutsche herschenkte, der daraufhin das runde Leder über Broll zum 2:0 ins Netz chippte.

„Danach hat wirklich alles geklappt“, sagte Ramon Gehrmann, der Trainer der Freiberger mit einem riesigen Grinsen im Gesicht. Erst donnerte erneut Muzliukaj den Ball nach einem Konter zum 3:0 ins Netz (117.), anschließend spielte Marcel Ivanusa noch Aspachs Innenverteidiger Kai Gehring im Lauf an, der das runde Leder selbst zum 4:0 ins Netz beföderte (120.). „Natürlich brauchen wir als David gegen einen drei Klassen höher spielenden Gegner Glück. Aber meine Mannschaft hat das heute überragend gemacht. Sie waren alle von der ersten Minute an hochmotiviert dabei“, lobte Gehrmann, der der anschließenden Feier aufgrund eines heutigen Psychologie-Tests nicht mehr lange beiwohnen konnte. „Die Jungs feiern heute bestimmt bis um vier“, meinte er schmunzelnd. Sein Gegenüber Oliver Zapel konnte nicht mehr schmunzeln, er war bedient. „Für uns ist die Reise vorbei und das tut heute richtig weh“, meinte er nur. SGV Freiberg:

Ullrich – Gentner, Fausel, Pischorn – Kienast (82. Ivanusa), Zagaria (109. Parharidis), Sökler (102. Zivic), Deutsche, Schlimgen – Schimmel (48. Savranlioglu), Muzliukaj. SG Sonnenhof Großaspach:

Broll – Schiek, Gehring, Lorch – Maria (71. Aschauer), Kwadwo, Jüllich, Hägele, Binakaj (57. Röttger) – Sohm, Lechler (57. Röser).