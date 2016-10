Freiberg - Wäre das Spitzenspiel in der Fußball-Verbandsliga zwischen Spitzenreiter SGV Freiberg und Verfolger Calcio Leinfelden-Echterdingen über 90 Minuten so gelaufen, wie es in der ersten Halbzeit der Fall war, dann wären die knapp 700 Zuschauer zurecht enttäuscht nach Hause gegangen. „Da waren wir schlecht bis gar nicht im Spiel“, räumte SGV-Trainer Ramon Gehrmann ein. Beide Mannschaften leisteten sich immer wieder Ungenauigkeiten im Spielaufbau, echte Torchancen gab es nicht zu sehen.

Zu Beginn der zweiten Hälfte brachte Gehrmann Denis Zagaria für Mahir Savranlioglu im zentralen Mittelfeld. Letzterer hatte nicht schlecht gespielt, aber mit Zagaria kam deutlich mehr Schwung ins Freiberger Spiel. Bereits in der 50. Minute stürmte Sven Schimmel auf der rechten Seite in den Calcio-Strafraum und legte den Ball auf David Kienast ab. Dessen Schuss aus rund 15 Metern parierte Henning Bortel, bis zum Sommer noch Schlussmann in Freiberg, mit einer tollen Parade. Den Abpraller köpfte Sebastian Bortel, der ältere Bruder des jetzigen Echterdinger Keepers, aus kurzer Distanz aufs Tor und hatte seinen Bruder damit bereits bezwungen. Doch nun rettete ein Gäste-Verteidiger auf der Linie.

Nur drei Minuten später stand Henning Bortel erneut im Blickpunkt: Ein Kopfball von Michael Deutsche hätte genau unter die Latte gepasst, doch der Keeper hechtete herbei und lenkte die Kugel zur Ecke. Diese wurde zunächst aus dem Strafraum geköpft, landete aber direkt bei David Kienast. Der versuchte es erneut mit einem platzierten Flachschuss, doch ein weiteres Mal war Bortel zur Stelle. „Wenn Calcio einen normalen Torwart hätte, dann hätten wir wohl ein oder zwei Tore gemacht“, lobte Ramon Gehrmann seinen Ex-Keeper.

Und auch beim größten Aufreger der Partie spielte Henning Bortel eine zentrale Rolle. In der 75 Minute war ein Gäste-Freistoß in der Mauer hängen geblieben. Beim folgenden Konter liefe Michael Deutsche frei auf Bortel zu. Er legte den Ball links am Calcio-Keeper vorbei und hätte freie Schussbahn aufs Tor gehabt. Doch Bortel rempelte Deutsche kurz vor dem Strafraum an und brachte ihn zu Fall. „Ich hätte ja gerne einen Platzverweis gesehen. Aber es war noch ein Verteidiger rechts hinter Henning. Daher waren Gelb und Freistoß in Ordnung“, fand Ramon Gehrmann. Der Freistoß von Marcel Sökler landete knapp neben dem Tor.

In der Schlussphase hatte Sebastian Bortel noch zweimal gute Chancen, traf den Ball aber jeweils nicht richtig. „Ich hätte meinem Bruder gerne einen eingeschenkt, aber leider hat es nicht geklappt. Heute Abend gehen wir aber mit Sicherheit ein Bierchen trinken“, erklärte der Freiberger Bortel anschließend. Doch auch die Gäste hätten durchaus noch den entscheidenden Treffer landen können. So musste SGV-Torhüter Thomas Bromma in der 83. Minute nach einem Kopfball aus fünf Metern sein ganzes Können aufbieten, um die Kugel noch von der Linie zu kratzen. Und bei einem 20-Meter-Schuss in der 88. Minute wäre er machtlos gewesen, doch der Ball krachte nur an die Latte. Beide Trainer waren sich hinterher einig, dass das Unentschieden in Ordnung ging. Und Ramon Gehrmann lobte „ Tempo und Einsatz seines Teams in der zweiten Halbzeit“. SGV Freiberg:

Bromma – Gentner, Pischorn, Fausel, Schlimgen – Bortel, Kienast, Savranlioglu (46. Zagaria), Schimmel, Deutsche (87. Jelic) – Sökler.