Freiberg/Fußball Spiel des Jahres und Pflichtaufgabe

Daran ändert in Gehrmanns Augen auch die jüngste Ulmer Niederlage beim FC Astoria Walldorf nichts. „Da haben sie ihren halben Kader geschont, weil es in der Liga für sie um nichts mehr geht“, weiß er. Und zuvor hatte der SSV inklusive des Pokalerfolgs gegen Aalen fünf Spiele in Folge gewonnen. „Die große Stärke der Ulmer ist, dass sie so gut wie keine Schwäche haben“, sagt Gehrmann. „Die Innenverteidiger und die beiden Sechser sind sehr robust, sie stehen immer mit vielen Spielern hinter dem Ball. Nach vorne haben sie schnelle Außen und ein paar echte Knipser in der Box“, hat der SGV-Coach beobachtet. Und obwohl es „in der DNA der Mannschaft“ liege, dass sie mit viel Ballbesitz und Offensivdrang spielt, wolle man kein zu hohes Risiko gehen. „In solchen Pokalspielen ist es für den Underdog wichtig, dass hinten so lange wie möglich die Null steht. Mit jeder Minute wächst dann der Druck für den Gegner“, glaubt Ramon Gehrmann und hofft dann auf das Umschaltspiel seiner Mannschaft.

Die SG Sonnenhof Großaspach

hat sich beim 6:0 in Erfurt mit dem höchsten Auswärtssieg ihrer Drittliga-Geschichte für das Pokal-Halbfinale warmgeschossen. „Wir haben die große Chance, ins Finale einzuziehen und diese wollen wir unbedingt nutzen. Ich glaube nicht, dass ich hierfür einen meiner Spieler motivieren muss. Die Jungs sind heiß, jeder möchte unbedingt spielen, das spüre ich in den Einheiten und das hat man auch am Samstag in Erfurt gesehen“, sagt Trainer Sascha Hildmann und fügt hinzu: „Der TSV Ilshofen steht absolut verdient im Halbfinale, daher respektieren wir den Gegner voll und ganz und bereiten uns wie auf jedes andere wichtige Spiel vor, das steht sowieso außer Frage. Klar ist aber auch, dass es an uns selbst liegen wird. Rufen wir als Drittligist eine starke und konzentrierte Leistung ab, dann gehen wir als Sieger vom Platz und stehen im Finale. Das wissen die Spieler und werden auch deshalb alles geben.“

Personell muss der SG-Coach weiterhin auf die Langzeitverletzten Alexander Aschauer und Felice Vecchione verzichten. Taxiarchis Fountas (Muskelverletzung) fällt vermutlich ebenso aus wie Kapitän Daniel Hägele (Knöchelverletzung). Dagegen wird Flügelflitzer Jo Gyau nach seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel wohl erstmals wieder im Kader des Dorfklubs stehen. „Wie immer wird Maximilian Reule im Pokal im Tor stehen, alles andere sehen wir dann“, will sich Hildmann aber noch nicht in die Karten schauen lassen.

Der TSV Ilshofen ist derzeit Fünfter der Verbandsliga. Ins Halbfinale des wfv-Pokals schaffte es die Mannschaft, ohne dabei ein einziges Spiel gegen eine höherklassige Mannschaft bestreiten zu müssen. Im Viertelfinale gab es einen mehr als deutlichen 7:2-Erfolg gegen den Ligakonkurrenten VfL Sindelfingen. Die SG Sonnenhof Großaspach hatte sich indes in der Runde der letzten Acht im GAZI-Stadion beim Regionalligisten Stuttgarter Kickers mit 2:1 nach Verlängerung durchgesetzt. Genau an diesen Ort möchte der Dorfklub am 21. Mai zurückkehren, wenn dort nämlich das Endspiel stattfinden wird. Mit dem Pokalsieg verbunden wäre zudem die lukrative Teilnahme am DFB-Pokal.