Freiberg/Fußball Sieg dank Söklers Doppelpack

Einen Heimsieg feierte Fußball-Oberligist SGV Freiberg am Samstagnachmittag gegen den Bahlinger SC. In der ersten Halbzeit lief dabei jedoch noch nicht alles rund beim Team von Trainer Ramon Gehrmann. Die Gäste hatten deutlich mehr Ballbesitz als der SGV, der nur sehr selten vor das Bahlinger Tor kam. Der BSC dagegen spielte sich mehrere gute Möglichkeiten heraus. So startete Ergi Alihoxa in der 13. Minute einen Lauf über das halbe Spielfeld. Seinen Schuss von der Strafraumgrenze konnte die Freiberger Abwehr aber zur Ecke klären. Timo Wehrle brachte mehrere Schüsse auf das Tor von Pascal Nagel, der jedoch klären konnte.

Die Gastgeber kamen in der ersten Halbzeit meist mit Standards vor das gegnerische Tor, agierten dabei aber nicht zwingend genug. Bis zur Pause blieb es beim 0:0. Nach dem Seitenwechsel trat der SGV dann deutlich entschlossener auf. In der Abwehr wurde nicht mehr so viel zugelassen wie zuvor. In der 57. Minute brachte Marcel Sökler die Blau-Weißen mit 1:0 in Führung, als er eine Hereingabe von der rechten Seite aus kurzer Distanz über die Linie drückte. Durch Thomas Gentner und den eingewechselten Julian Schiffmann kam der SGV zu weiteren guten Chancen. Der Bahlinger SC steckte aber keineswegs auf und hatte nach wie vor viel Ballbesitz, konnte sich gegen die Viererkette in der Freiberger Defensive jedoch nicht mehr so oft durchsetzen wie in den ersten 45 Minuten. Auch in der 83. Minute blieben die Bahlinger Angriffsbemühungen in der SGV-Abwehr hängen. Marcel Sökler startete einen Konter über das halbe Spielfeld, umspielte BSC-Keeper Dennis Müller und schloss ungehindert aus sechs Metern zum 2:0 ab. Am Ende hätte das Ergebnis noch höher ausfallen können, denn Müller parierte in der Schlussminute einen Schuss von Niklas Pollex nur mit Mühe.