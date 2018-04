Freiberg/Fußball SGV will Ambitionen untermauern

Parallel zum 1:2 gegen Regionalligist SSV Ulm am Mittwochabend gab es eine weitere Enttäuschung: Der FC 08 Villingen gewann sein Nachholspiel in Pforzheim mit 2:1. Die drei Teams im Kampf um Platz zwei – neben Villingen und Freiberg auch der FSV 08 Bissingen – haben nun alle die gleiche Anzahl Spiele absolviert. Die besten Karten haben derzeit die Villinger mit 57 Punkten vor dem SGV (54) und dem FSV (52). „Mir war aber eigentlich klar, dass Villingen in Pforzheim gewinnt. Sie haben genau die richtige Spielanlage für den dortigen Platz. Ob wir es noch auf Platz zwei schaffen wird meines Erachtens ohnehin nicht in Vilingen entschieden, sondern in unseren nächsten drei Spielen. Wenn wir da nicht unsere Punkte holen, dann müssen wir eh nicht rechnen“, sagt Gehrmann. Ein Sieg am Samstag (15.30 Uhr) im Auswärtsspiel beim Bahlinger SC wäre also eine wichtige Voraussetzung, um die Freiberger Ambitionen auf die Regionalliga weiter zu untermauern.