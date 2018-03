Freiberg/Fußball SGV trifft auf die beste Abwehr der Liga

Auch deshalb muss sich trotz der vier erzielten Tore vergangenes Wochenende die Chancenauswertung weiter verbessern, die in der ersten Halbzeit gegen Oberachern noch als Wermutstropfen galt. „Es wird schwer für uns, aber dennoch rechnen wir uns was aus“, so Gehrmann. Denn mit nur 13 Gegentoren stellen die Gäste aus Villingen derzeit die beste Defensive der Liga, zudem schielt der FC 08 mit nur drei Punkten Rückstand auf Ligaprimus TSG Balingen auf den ersten Tabellenrang. „Sie haben nicht nur die beste Defensive, sondern mich beeindrucken auch der herausragende Offensivbereich und die Standardsituationen mit ihrer Kopfballstärke“, weiß der Freiberger Coach. „Aber vor allem die Mentalität, unbedingt Tore schießen zu wollen, diese brutale Gier in den entscheidenden Situationen, das unterscheidet sie von vielen Mannschaften.“ Und eben deshalb gewinnen sie laut Gehrmann auch viele Spiele, in denen die Villinger nicht zwingend die bessere Mannschaft sind.