Freiberg/Fußball SGV gerät mächtig unter die Räder

Freiberg - Zur tragrischen Figur der äußerst unterhaltsamen Fußballpartie zwischen den Oberligisten TSG Backnang und SGV Freiberg wurde Hakan Kutlu unfreiwillig in der 35. Minute. Der Freiberger Offensivmann war nach einem langen Ball von Kapitän Steven Kröner frei durch, hatte viel Zeit zu überlegen, auf welche Art er Backnangs Keeper Pascal Bertram überwinden könnte. Er nahm sich die Zeit jedoch nicht, schloss überhastet ab und beförderte den Ball an den Fangzaun hinter dem Tor. Es wäre das 2:0 der Freiberger gewesen, die zehn Minuten zuvor durch Marcel Sökler in Führung gegangen waren. Der Stürmer hatte nach einer punktgenauen Hereingabe von Savino Marotta am langen Pfosten eingeschoben.