Freiberg/Fußball SGV Freiberg vor 50:50-Partie

Neben der Bahlinger Niederlage an sich war die Höhe vor allem überraschend, es war die höchste Heimpleite des Vereins aller Zeiten. Denn der BSC hatte bis dahin in zehn Spielen nur neun Tore kassiert, Oberachern lediglich 13 geschossen. „Ich habe das Video der Partie nicht gesehen. Aber entscheidend war wohl auch die Rote Karte gegen Dennis Bührer. Er ist der Taktgeber im Bahlinger Spiel“, sagt Ramon Gehrmann, Trainer des SGV Freiberg. Bührer hatte einen Elfmeterpfiff des Schiedsrichters offenbar mit den Worten „Bis du blind? Ich habe doch den Ball gespielt!“ quittiert. Der Elfmeter brachte das 0:2 nach gut einer Stunde, danach fiel der BSC auseinander.

„Sie haben in diesem Spiel erstaunlich viele Gegentore durch Standards kassiert. Dabei haben sie einige großgewachsene Leute in der Abwehr“, weiß Ramon Gehrmann, dem die hohe Niederlage des kommenden Gegners vor Wochenfrist gar nicht so recht ist: „Meiner Erfahrung nach ist es immer einfacher, gegen eine Mannschaft zu spielen, die zuvor gewonnen hat.“ Zwar fällt Dennis Bührer jetzt aufgrund einer Sperre aus, „aber der Bahlinger SC ist dennoch fußballerisch vor allem in der Offensive so ziemlich das Beste, was die Oberliga zu bieten hat“, warnt Gehrmann.