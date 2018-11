Freiberg/Fußball SGV Freiberg verpasst Sprung an die Tabellenspitze

Unterhaltsam war die Partie dennoch. Das lag vor allem am Pressing, dass die Backnanger in der ersten Hälfte auf den recht kleinen Kunstrasenplatz brachten. Die Freiberger drangen dadurch kaum mal bis zur TSG-Abwehr durch. Meist war im Mittelfeld Endstation. „Es hat zu lange gedauert, bis wir bei der Sache waren. Währenddessen wurde der Gegner immer stärker und hat das Zentrum zugestellt“, so Gehrmann. Seiner Elf seien viele Fehler unterlaufen, auch die Passquote habe nicht gestimmt. Verkraften musste der SGV zudem den Ausfall von Kapitän Steven Kröner, der sich am Knöchel verletzte (31.).