Freiberg/Fußball SGV Freiberg macht es sich unnötig schwer

In der zweiten Halbzeit standen die Abwehrreihen sicherer, die Freiberger versuchten es immer wieder mit Distanzschüssen, weil der gegnerische Schlussmann nun in die tiefstehende Sonne schaute. Doch Marcel Susser hielt seinen Kasten – wenngleich zum Teil auch mit etwas Glück – zunächst sauber. Dafür schafften seine Mitspieler den erneuten Ausgleich. Nach einer Ecke landete der Ball bei Alexander Albert, der aus kurzer Distanz das 2:2 (81.) erzielte. Doch wiederum hatte der SGV die passende Antwort parat. Hakan Kutlu schloss in der 84. Minute eine schöne Ballstafette mit dem 3:2-Siegtreffer ab. In den letzten Minuten waren die Freiberger dem 4:2 sogar noch näher als die Gäste dem Ausgleich. Doch Marcel Sökler war erst einen Schritt zu spät (86.) und scheiterte dann ein letztes Mal an Marcel Susser (92.). Für Spetim Muzliukaj, der sicherlich das schönste Tor des Tages erzielt hatte, war es letztlich egal, „dass wir so viele Chancen vergeben haben. Das Positive ist ja, dass wir uns die vielen Möglichkeiten überhaupt herausspielen. Und wenn wir dann am Ende einmal mehr treffen als der Gegner, dann ist alles gut.“ Ähnlich sah es Ramon Gehrmann: „Ich glaube nicht, dass es vielen Mannschaften gelingt, gegen Neckarsulm so viele Torchancen zu kreieren. Die Effektivität wird irgendwann kommen.“

SGV Freiberg:

Bromma – Gentner, Zagaria, Rohr, Marotta – Uygun (60. Pischorn), Kröner (74. Braun), Müller (71. Fossi), Kutlu – Sökler, Muzliukaj (79. Pollex).