Freiberg/Fußball SGV Freiberg geht beim Tabellenführer leer aus

Freiberg - Der SGV Freiberg hat am Samstag seine erste Niederlage in diesem Kalenderjahr hinnehmen müssen: Im Oberliga-Topspiel beim Spitzenreiter TSG Balingen unterlag der Tabellenvierte mit 0:1 (0:1). Für die zuletzt so gut aufgelegten Freiberger stand die Partie unter keinem guten Stern: Nach nur sechs Minuten musste SGV-Kapitän Steven Kröner vom Feld – Schulterprobleme machten ein Weiterspielen für ihn unmöglich. Und 13 Minuten später erwischte es Außenspieler Sven Schimmel, der mit einer Bänderverletzung am Knöchel ebenfalls ausgewechselt werden musste. Daran allein lag es sicher nicht, dass der SGV leer ausging. Bemerkbar machten sich die Ausfälle aber allemal. „Wir konnten das nicht kompensieren. Uns haben dadurch mit Kröner und Patrick Fossi unsere beiden Sechser gefehlt. So hatten wir heute keine Verbindung zwischen Abwehr und Sturm“, analysierte Trainer Ramon Gehrmann nach Spielende.