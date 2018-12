Freiberg/Fußball SGV Freiberg festigt die Oberliga-Tabellenspitze

Beim FV Ravensburg machte es sein Team am Samstag aber lange spannend. Erst in der 83. Minute erlöste Hakan Kutlu die Freiberger mit seinem Treffer zum 3:1. „Wir hatten davor schon einige Konterchancen und hätten den Sack zumachen müssen. Aber einmal hat Marcel Sökler den Ball an den Innenpfosten gehauen und zweimal hat er beste Möglichkeiten vor dem Tor vergeben“, haderte der Freiberger Coach etwas mit der Chancenauswertung in der zweiten Halbzeit. Dass er treffen kann, hatte Sökler schließlich bereits in der ersten Halbzeit wieder einmal unter Beweis gestellt. Mit einem Doppelpack in der 26. und 27. Minute drehte er einen 0:1-Rückstand in eine 2:1-Führung. „Das waren zwei sehr gute Aktionen. Erst hat Patrick Fossi den Ball nach einem Dribbling auf der rechten Seite super zu Marcel zurückgelegt, der dann nur noch einschießen musste. Und dann hat Ali Ferati über die linke Seite eine Flanke zu Marcel geschlagen, die er nur noch einköpfen musste“, so der Coach. In der Folge hatten die Gäste eine 20-minütige Druckphase der Ravensburger zu überstehen, in der vor allem die Eckbälle gefährlich wurden.