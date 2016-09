Freiberg - Fünf Spiele, vier davon auswärts, drei Siege, zwei Unentschieden, Platz eins in der Tabelle und zudem am Mittwochabend der 2:1-Erfolg im wfv-Pokal gegen den Oberligisten Neckarsulmer Sport-Union – bei dieser Bilanz könnte man meinen, beim Fußball-Verbandsligisten SGV Freiberg ist man mit dem bisherigen Saisonverlauf hochzufrieden. Doch aus Sicht von Trainer Ramon Gehrmann ist bei seiner Mannschaft „spielerisch noch Luft nach oben“. Im zweiten Saisonheimspiel am morgigen Samstag um 15.30 Uhr gegen den FC 07 Albstadt soll nun der Abstand zwischen Potenzial und tatsächlicher Leistung verringert werden.

Doch Gehrmann betont auch, dass dies gegen die Albstädter keine leichte Aufgabe sein wird. Der Tabellensechste hat erst eine Niederlage kassiert und „ist immer sehr unangenehm zu spielen. Sie haben eine sehr robuste Mannschaft, die wenig Tore kassiert“, sagt der Freiberger Trainer. Da könnte es dem SGV gerade recht sein, dass Marcel Sökler nach überstandener Krankheit am Samstag wohl wieder zum Einsatz kommen wird. Der Stürmer, der in den ersten Saisonspielen so etwas wie eine eingebaute Torgarantie hatte, wurde zuletzt „schmerzlich vermisst“, wie Gehrmann einräumt.. „Er ist ein Spieler, der aus wenig Chancen viel macht – und genau das braucht man gegen Mannschaften wie Albstadt.“ Man müsse zwar schauen, wie lange bei Sökler die Kraft reiche, aber der Freiberger Coach baut fest auf einen Einsatz seines Torjägers.

Der könnte umso wichtiger werden, als Spetim Muzliukaj angeschlagen ist. Er hatte zuletzt in drei Spielen (inklusive des Pokal-Duells gegen Neckarsulm) jeweils getroffen, musste am Mittwoch aber wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel zur Halbzeit ausgewechselt werden. Hinzu kommt, dass mit Sven Schimmel eine weitere Offensivkraft nach dem Pokalspiel ebenfalls über muskuläre Probleme klagte.

Bei allen Gedanken um die eigenen Stürmer darf der SGV natürlich auch die gegnerische Offensive nicht vernachlässigen. „Albstadt hat gefährliche Leute wie Pietro Fiorenza in seinen Reihen“, warnt Ramon Gehrmann. Und seine Mannschaft dürfe auch gerne etwas engagierter zu Werke gehen als am Mittwoch. „Das war ja kein Pokalfight, sondern eher ein lauer Sommerkick. Mir hat das Feuer gefehlt.“ Was sicher auch daran lag, dass die Stimmung auf der spärlich besetzten Tribüne eher unterkühlt war. Vielleicht wird es ja morgen heißer – auf und neben dem Feld.