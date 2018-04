Dabei hatte alles gut begonnen. Bereits in der dritten Minute drückte Marcel Sökler den Ball nach einer Ecke und anschließendem Kopfball von Spetim Muzliukaj per Kopf über die Linie. Gegen die Weinheimer Abwehr, die sich diesen Namen nicht wirklich verdiente, folgten Großchancen quasi im Minutentakt – doch die Freiberger ließen sie reihenweise liegen. Die Krönung war eine Szene in der 15. Minute, als Muzliukaj nach einem Querpass von Sökler den Ball aus zehn Meter am leeren Tor vorbeischoss. Erst in der 32. Minute fiel das längst überfällige 2:0 durch Muzliukaj, in der 40. Minute erhöhte Hakan Kutlu zum 3:0-Pausenstand. „Wir haben den SGV-Spielern den Gefallen getan, sie nicht zu sehr anzustrengen. Nach der ersten Halbzeit müssen wir mit 0:8 hinten liegen“, fand TSG-Coach Christian Schmitt später klare Worte.