Freiberg/Fußball Premiere an ungewohntem Termin

Die Begegnung findet zu einem ungewohntem Termin statt, normalerweise spielt die Oberliga ja am Samstag um 15.30 Uhr. Wegen einer Veranstaltung am Samstag musste man jedoch einen anderen Termin suchen. „Der Freitagabend kam nicht in Frage, weil da die Anfahrt für die Ravensburger zu weit gewesen wäre“, sagt SGV-Teammanager Florian Hägele. Zudem hätte man dann parallel zum FSV 08 Bissingen gespielt. “So kann man auch mal testen, wie der Termin ankommt“, sagt Ramon Gehrmann. Denn im Laufe der Saison wird der SGV noch das ein oder andere Mal am Sonntag spielen. „Von der Vorbereitung her macht es kaum einen Unterschied. Wir haben halt am Freitag frei und das Abschlusstraining erst am Samstag. Bei diesem Wetter bin ich allerdings nicht sicher, ob da jetzt sehr viele Leute kommen werden“, so der Trainer.