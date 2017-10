Freiberg/Fußball Nach der Führung hat der SGV die Partie im Griff

Ein Doppelschlag brachte schließlich kurz nach dem Wechsel die endgültige Entscheidung. Zunächst verlängerte Marcel Sökler einen langen Ball per Kopf über einen Verteidiger hinweg in den eigenen Lauf und sorgte mit dieser schönen Aktion für das dritte SGV-Tor (53.). In der 57. Minute betätigte sich Sökler schließlich als Vorbereiter, als er von links in den Strafraum eindrang, dann auf Niklas Pollex zurücklegte und dieser nur noch verwandeln musste. „Wir hatten nach dem ersten Tor die Partie im Griff. Es hat uns aber auch in die Karten gespielt, dass Weinheim seine Innenverteidigung umstellen musste“, sagt Ramon Gehrmann, der auch in der Folgezeit noch einige Chancen seines Teams sah, dass dann aber „nicht mehr den letzten Zug zum Tor hatte“. Dazu trugen sicherlich auch einige Wechsel bei, die der Trainer ab der 60. Minute vornahm. In der 72. Minute kamen die Weinheimer schließlich noch zum 1:4-Ehrentreffer. Der war aus Sicht von Ramon Gehrmann allerdings nicht mehr als ein Schönheitsfehler. Die Freiberger klettern mit diesem Sieg und jetzt 16 Punkten auf Platz neun der Tabelle.

SGV Freiberg:

Bromma – Marotta, Fausel, Pischorn, Gentner – Kröner, Schlimgen (60. Kienast), Fossi (67. Latifovic) – Kutlu, Pollex (60. Schiffmann), Sökler (82. Seil).