Freiberg/Fußball Nach der ersten Pleite kommt das Schlusslicht

In der Liga hatte es ihm sein Team bislang recht leicht gemacht und war als ungeschlagener Tabellenführer in die Winterpause gegangen. Doch ausgerechnet im ersten Pflichtspiel des Jahres am vergangenen Samstag beim FV Löchgau gab es mit 0:2 die erste Saisonpleite. Groß aufgearbeitet hat Gehrmann diese Partie aber nicht mit seiner Mannschaft. „Das war in meinen Augen nicht nötige, weil es von den Bedingungen her ein so unangenehmes Spiel war. Jede Niederlage und jedes Remis lösen ja bei uns eine gefühlte Vereinskrise aus. Ich sehe das deutlich entspannter“, erklärt der Coach.

Den Tabellenletzten FV Olympia Laupheim könnte man am Samstag (15 Uhr) nun als willkommenen Aufbaugegner sehen. Doch Gehrmann warnt: „Wir haben im Hinspiel nur ein für uns glückliches 1:1 geholt. Laupheim hat sich mit Manuel Hegen im Winter verstärkt und einen neuen Trainer. Sie haben super Standards, und ihr Umschaltspiel hat uns im Hinspiel schon zugesetzt.“ Andererseits könne sein Team aber auch selbstbewusst in die Begegnung gehen. „Wir haben einen starken Kader und werden auf dem Kunstrasen spielen. Ich weiß gar nicht, ob wir unter meiner Regie auf diesem Platz überhaupt schon mal verloren haben“, sagt Gehrmann.