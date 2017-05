Freiberg/Fußball Mühsamer Sieg für den SGV

Nach dem Wechsel drückten die Neckarremser deutlich aufs Tempo. Ein Chance von Tim Scheuerle vereitelte Samija noch in der 50. Minute. Als nach einer Ecke sechs Minuten Später ein Schuss von Daniel Stölzel gleich zweimal abgefälscht wurde, hatte Samija keine Chance mehr. Doch die Gäste verpassten es, nach dem 1:1 weiter Druck zu machen, die Freiberger hingegen kamen nun wieder häufiger in die Nähe des VfB-Strafraums. In der 75. Minute wurden gleich zwei Schüsse von Marcel Sökler aus etwa 15 Metern von Verteidigern abgewehrt. In der 86. Minute war es dann aber doch so weit. Nach einer Mischung aus Befreiungsschlag und punktgenauem Zuspiel von Dominik Samija startete Thomas Gentner auf der linken Seite von der Mittellinie durch, flankte auf Marcel Sökler, und dessen Kopfball landete zum 2:1 im Netz. „Wahrscheinlich habe ich damit den Siegtreffer nachgeholt, den ich im Hinspiel verpasst habe“, so der SGV-Stürmer. Beim 2:2 in Neckarrems war er seinerzeit kurz vor Schluss vor dem leeren Tor weggerutscht und hatte damit die Sieg verpasst. „Es war aber auch eine super Flanke von Thomas“, lobte Sökler die Vorarbeit.

Die Gratulation von Markus Koch zum Sieg nahm Ramon Gehrmann nach der Partie an, die zur Meisterschaft noch nicht. „Wir haben noch ein paar schwere Spiele. Aber ich baue auch darauf, dass der VfB gegen den Tabellenzweiten TSG Backnang noch gewinnt“, sagte Gehrmann in Richtung Koch. Wenn der SGV Freiberg aus den verbleibenden vier Spielen noch sechs Punkte holt, dann hat er diese Schützenhilfe aber gar nicht nötig, denn dann wären die Meisterschaft und damit der direkte Wiederaufstieg sicher.

SGV Freiberg:

Samija – Gentner, Fausel, Zagaria, Schlimgen – Bortel, Parharidis, Coppola (65. Seil), Schimmel (20. Ivanusa) – Muzliukaj (87. Pischorn), Sökler (91. Bauscher)