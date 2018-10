Freiberg/Fußball Marcel Sökler schießt die Kickers ab

„Ich hatte zwei Optionen vor dieser Partie, da wir großen Respekt vor der Standardstärke der Kickers hatten“, erklärte Gehrmann. „Die eine Option war, lauter große Spieler zu bringen für die Standards. Die zweite Option war, auf kleinere, aber spielstarke Spieler zu setzen, die erst gar keine Standards zulassen.“ Das Problem: Bereits in der siebten Minute schien es so, als ob das Konzept mit der spielstärkeren Mannschaft nicht aufzugehen. Die Kickers gingen durch Mijo Tunjic mit 1:0 in Führung und Ramon Gehrmann sah seine Felle davonschwimmen. Jedoch nur kurzzeitig. „Mit dem Ausgleichstor zwei Minuten später waren wir dann die spielbestimmende Mannschaft“, so der Freiberger Trainer froh. Nach einer schönen Flanke von Thomas Gentner von der linken Seite auf Höhe des Sechzehners musste Marcel Sökler nur noch zum 1:1 einköpfen (9.). Diese Aktion schien den Stürmer zu beflügeln. In der 39. Minute nahm er den Ball rund 22 Meter vor dem Tor mit dem Rücken zum Gegenspieler an, drehte sich, legte sich den Ball auf den linken Fuß und schoss trocken ins kurze Eck zum 2:1 für die Freiberger ein. Keine zwei Minuten später konnte er dann einen lupenreinen Hattrick feiern. Diesmal flog eine Flanke über die Kickers-Abwehr hinweg an den langen Pfosten, wo wiederum Sökler stand und zum 3:1-Pausenstand einnickte (41.).

Wer dachte, die Kickers würden nach der Pause zurückschlagen und die Gäste in ihre Schranken weisen, der irrte. „Sie waren überraschend harmlos, aber meine Mannschaft hat es heute auch wirklich richtig gut gemacht. Wir haben einen enorm hohen Laufaufwand betrieben“, meinte Ramon Gehrmann, der zudem fand: „Die Kulisse hat uns zusätzlich noch einmal gepusht.“ Allen voran wohl Marcel Sökler, der in der 55. Minute nach einem Pass in die Schnittstelle von David Müller erneut zur Stelle war und mit dem ersten Kontakt zum 4:1 vollendete. Der 4:2-Anschluss durch Tunjic in der Nachspielzeit blieb Ergebniskosmetik und änderte nichts an dem starken Auftritt der Freiberger, die den Rückstand auf Tabellenplatz eins nun auf vier Punkte verkürzt haben. Zur Belohnung gab es für die Spieler gleich mal einen Tag frei. „Am Montag wird nicht trainiert. Jetzt genießen wir alle erstmal“, so Gehrmann. SGV Freiberg:

Bromma – Braun, Rohr, Zagaria, Gentner – Pollex (65. Marotta), Fossi, Müller (86. Pischorn), Kutlu (78. Fausel) – Muzliukaj, Sökler (73. Kröner).