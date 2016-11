Freiberg/Fußball Letzte Hürde vor einer „epischen“ Winterpause

Um die Erfolgsserie im neuen Jahr fortsetzen zu können, müssen zunächst die Hausaufgaben gegen den abstiegsbedrohten Aufsteiger aus Zimmern gemacht werden. Keine Frage: Als Spitzenreiter mit einem Vorsprung von neun Zählern auf den stärksten Verfolger ist Freiberg haushoher Favorit gegen den Gegner, der es insgesamt auf nur zehn Punkte bringt. Da liegt es nahe, dass der SGV die Hinrunde unbedingt ungeschlagen überstehen möchte. „Ich habe in der Mannschaft und im Trainerteam herumgefragt. Das hat bei den Erwachsenen noch niemand erlebt. Das ist also etwas, für das es nochmal lohnt, alle Kräfte zu investieren, und für das man sich in der Winterpause sicherlich auch ein Stück weit auf die Schultern klopfen könnte“, so Ramon Gehrmann.

Wie aus dem Freiberger Lager Spieltag für Spieltag zu hören ist, soll auch dieser Gegner keinesfalls unterschätzt werden. Eine Lehre war dem SGV dabei das Hinspiel. „Da hatten wir eine Woche vorher mit 6:0 gegen den FC Wangen gewonnen und eine gefühlte Überlegenheit in uns. In Zimmern lagen wir dann aber nach 30 Sekunden hinten und haben letztlich sehr, sehr glücklich mit 2:1 gewonnen“, erinnert sich Gehrmann. Also warnt der Trainer vor zu viel Übermut. Denn die Geschichte könnte sich wiederholen: Vor einer Woche fegte Freiberg den FC Wangen gar mit 7:0 vom Spielfeld. „Ich denke aber, dass unsere Spieler die Partie auch des Hinspiels wegen sehr ernst nehmen werden. Sie wissen, was auf sie zukommt“, so Gehrmann, der Zimmern als kompakte und aggressive Mannschaft in Erinnerung behalten hat, die durch gutes Umschaltspiel schnell in die Spitze gelangt. „Sie werden sicherlich tief stehen und auf den Lucky Punch hoffen. Für sie geht es nicht darum, einen Schönheitspreis zu gewinnen, sondern ganz pragmatisch und mit allen Mitteln einfach zu punkten“, sagt der SGV-Coach.

In Sachen Winterpause schlagen bei Gehrmann zwei Herzen in einer Brust: Einerseits hätte er nichts dagegen, wenn der Lauf anhalten würde. Andererseits sei seine Familie auch wegen des DFB-Trainerlehrgangs zuletzt etwas kurz gekommen. „Daher überwiegt die Freude über die Pause.“ Ungelegen kommt diese hingegen für Sven Schimmel, der nach überstandener Zerrung unter der Woche ins Mannschaftstraining eingestiegen ist. Ein Einsatz kommt für ihn aber noch zu früh.