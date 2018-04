Freiberg/Fußball Keine Zeit für Rechnereien

Doch für einen genauen Blick auf die Tabelle und „Was-wäre-wenn-Rechnereien“ bleibt den Freibergern derzeit kaum Zeit. Denn kaum ist ein Spiel rum, müssen sie sich schon auf das nächste vorbereiten. So ist am Samstag um 15.30 Uhr Schlusslicht TSG 62/09 Weinheim zu Gast im Wasenstadion. Innerhalb des Vereins hätten viele bereits jetzt nur noch Gedanken für das wfv-Pokalhalbfinale am kommenden Mittwoch gegen den SSV Ulm. „Aber ich muss die Mannschaft erst einmal auf Weinheim vorbereiten“, gibt Gehrmann zu bedenken. Und diese Aufgabe werde deutlich schwerer, als es der Blick auf die Tabelle vermuten lasse. Denn mit dem statistisch gesehen schlechtesten Angriff sowie der schlechtesten Abwehr sind die Weinheimer bereits so gut wie abgestiegen. „Doch die Tendenz bei der Mannschaft zeigt eindeutig nach oben“, warnt Gehrmann. „Sie spielen eigentlich eine ordentliche Rückrunde. Das hat nichts mehr mit dem Team zu tun, gegen das wir in der Hinrunde gespielt haben.“ Damals gewann der SGV mit 4:1. Doch Weinheim habe sich spielerisch und taktisch stark verbessert. Die junge Mannschaft sei in der Defensive körperlich robust und habe schnelle Spieler im Sturm. „Sie können einem wehtun“, warnt der SGV-Trainer.