Freiberg/Fußball Keine Pause nach dem sicheren Aufstieg

Freiberg - In den letzten vier Spielen vor der Winterpause hatte Ramon Gehrmann, Trainer von Fußball-Verbandsligist SGV Freiberg, seinen Spielern für jeden Sieg eine Verlängerung der Pause um je drei Tage versprochen. Seit dem 3:0-Sieg am vergangenen Samstag steht der SGV nun als Meister und Aufsteiger fest. „Und es hat auch gleich ein Spieler gefragt, ob es für Siege in den letzten drei Spielen wieder längeren Urlaub gibt“, berichtet der SGV-Coach. „Doch das ist nicht der Fall, die Vorbereitung beginnt wie geplant am 28. Juni.“