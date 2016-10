Freiberg - Es wird sicher kein normales Fußballspiel, wenn Verbandsliga-Spitzenreiter SGV Freiberg am Samstag um 15.30 Uhr beim VfB Neckarrems antritt. Denn zum einen liegen nur rund zehn Kilometer Luftlinie zwischen den beiden Vereinen, zum anderen „heizt Neckarrems das etwas an, weil sie sich als David gegen Goliath sehen“, sagt SGV-Trainer Ramon Gehrmann. „Das wird natürlich kein Spiel wie jedes andere. Aber wir sind so etwas ja mittlerweile gewohnt, weil wir gefühlt gerade jede Woche entweder ein Spitzenspiel oder ein Derby haben.“

Interessant dürfte die Begegnung aber auch deshalb werden, weil eine ganze Reihe der Spieler aus dem Kader des VfB eine Freiberger Vergangenheit haben. Allen voran sind da die mit je fünf Treffern bisherigen Top-Torjäger der Neckarremser, Tahir Bahadir und Eugenio del Genio. Aber auch Leute wie Savino Marotta oder Sven Franzen haben bereits für den SGV in der Oberliga die Schuhe geschnürt. „Und es gibt natürlich noch weitere Spieler mit viel Qualität beim VfB“, warnt Ramon Gehrmann und nennt exemplarisch Luigi Ancona oder Luis Rodrigues, „der für mich einer der besten Torhüter der Liga ist“.

Die Mannschaft des VfB sei sehr gut eingespielt, „sie versuchen immer Fußball zu spielen und stellen sich nicht etwa hinten rein“, zählt Gehrmann weitere Vorzüge des kommenden Gegners auf. „Auf dem kleinen Platz und mit vielen Zuschauern wird das eine Stimmung ähnlich einem Pokalspiel geben. Diesen Kampf müssen wir annehmen“, fordert der SGV-Coach. Man habe ja erst vergangenen Samstag gesehen, wie ein Ex-SGV-Spieler die Partie entschieden habe, spielt er auf die starke Leistung von Keeper Henning Bortel beim 0:0 gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen an. „Jetzt haben wir eine ganze Reihe Kandidaten, bei denen das passieren könnte.“

Immerhin hat Gehrmann kaum Ausfälle zu vermelden. Außer Spetim Muzliukaj und Marcel Ivanusa (Muskelbündel- beziehungsweise -faserriss) fehlt nur Keeper Sven Ullrich, dessen Augenentzündung wieder ausgebrochen ist.