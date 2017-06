Freiberg/Fußball Für gesperrte Tribüne ist keine Lösung in Sicht

Bei der Verhandlung im März kam ein Vergleich zwischen den drei Parteien trotz mehrstündiger Gespräche nicht zustande. Eine vermeintliche Lösung widerrief die Firma später. Inzwischen wechselte zudem die Richterin ihre Stelle, der Nachfolger wird sich in das laufende Verfahren also einarbeiten müssen. „Wird auch vom Gericht ein Gutachter eingeschaltet, kann das zwei bis drei Jahre dauern“, befürchtet Emir Cerkez. Das bereits bestehende TÜV-Gutachten war im November 2016 unabhängig davon von der Stadtverwaltung in Auftrag gegeben worden.Vereinspräsident Cerkez hofft weiterhin auf eine schnelle, außergerichtliche Lösung, wie er betont: ohne Streit. Er ist nicht etwa sauer auf die Firma, da diese die Mängel nun beseitigen wolle, sondern auf die Stadt, die zuletzt nicht tätig geworden sei. „Sie lässt uns im Unklaren darüber, wie es weitergehen wird. Die Situation ist untragbar“, las dazu auch der sportliche Leiter Dieter Gerstung beim letzten Saisonspiel öffentlich vor. Im Verein sei man ratlos. „Ich fordere die Stadtverwaltung hiermit öffentlich dazu auf, sich mit uns an einen Tisch zu setzen, um auf fairer Basis eine Lösung zu finden“, betont Emir Cerkez im Gespräch mit der Marbacher Zeitung. Er sei sich sicher, dass die Firma die Mängel beseitigen will. Die Stadt aber warte das Gerichtsverfahren ab, da sie sonst bereits entstandene Mehrkosten in Höhe von 20 000 bis 30 000 Euro zu tragen hätte, so seine Vermutung.

Die Stadt ist da laut Stefan Kegreiß ganz anderer Meinung: „Wir sind keinesfalls untätig, und unseren Anwalt haben wir beauftragt, sich mit dem Anwalt des Vereins in Verbindung zu setzen.“ Für die Stadt sei klar wie das Urteil ausfallen wird. „Die Firma hat mangelhaft gearbeitet und keinen Anspruch auf die ausstehende Zahlung“, so Kegreiß. Auch die Richterin habe sich diesbezüglich „ungewohnt deutlich“ geäußert. Zudem gehe es eben um Steuergeld. Die Firma müsse also nachbessern.

Kegreiß sieht zudem den Verein am Zug: „Er müsste gegen die Firma klagen“ Auch dieser Weg wäre ein langer. Und auch das ausstehende Gerichtsurteil ist ja nur ein Teil des Ganzen. Denn separat muss geklärt werden, wie die Tribüne auf Vordermann gebracht wird. Vorübergehend könnten die Holzbänke wieder angebracht werden, schlägt Kegreiß vor. Gehören die neuen Sitze nun aber dem Verein oder der Firma?An eine Lösung bis Ligastart glauben Stadt und Verein kaum mehr. Die Situation sei unschön, betonen beide. Cerkez spricht gar von einer „Katastrophe“. Denn der SGV konnte zuletzt keine VIP- und Sitzplatzkarten verkaufen und ist damit der große Verlierer des Disputs. Einen Dauerkartenverkauf für die neue Runde gibt es für die Tribüne nicht. „Der Schaden, der dem SGV seit der Sperrung entstanden ist, liegt im fünfstelligen Bereich und würde in der neuen Saison sechsstellig werden“, so Cerkez.

Zumindest der Ligabetrieb der Fußballer ist nicht in Gefahr: In der Oberliga gebe es laut Cerkez keine Auflage für eine Mindestanzahl an Sitzplätzen.