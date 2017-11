Freiberg/Fußball Freiberg gewinnt letztes Heimspiel des Jahres

Nach dem Seitenwechsel sorgten die Gastgeber für eine frühe Entscheidung, als Patrick Fossi in der 48. Minute an der Mittellinie zu einem sehenswerten Lauf ansetzte, den er mit seinem Treffer zum 2:0 aus 13 Metern abschloss. Die Mannschaft von Ramon Gehrmann hatte nun noch mehr Ballbesitz als in der ersten Halbzeit. Dass sich nur noch wenige zwingende Möglichkeiten ergaben, war dabei nebensächlich, da von den Gästen offensiv keinerlei Gefahr ausging. Erst in der Schlussphase kamen Savino Marotta (86.) und Hakan Kutlu (90.) zu hochkarätigen Chancen. Der Ball streifte beide Male knapp über die Latte. Trotz des Sieges rutschte der SGV Freiberg auf Platz sechs ab, da der SV Oberachern zeitgleich deutlich höher gewann als der SGV. Der SV Spielberg steckt als 14. weiter mitten im Abstiegskampf.

„Ich freue mich, dass wir unser letztes Heimspiel in diesem Jahr gewonnen haben. Das ist auch schön für die Fans, die uns unterstützt haben“, sagte SGV-Coach Ramon Gehrmann. „Meine Mannschaft hat sehr geduldig gespielt und nichts zugelassen. Wir hätten zwar noch ein, zwei Tore mehr erzielen können, ich bin aber auch so rundum zufrieden“, meinte Gehrmann. Zum Abschluss der Hinrunde steht am kommenden Wochenende nun das Auswärtsspiel bei der TSG Backnang auf dem Spielplan. „Das ist so eine Art Lieblingsgegner für uns“, so Gehrmann, der dem Aufeinandertreffen mit dem Zwölften zuversichtlich entgegensieht. SGV Freiberg:

Bromma – Gentner (84. Kienast), Fausel, Pischorn – Fossi (89. Seil), Bauscher, Marotta, Kröner, Pollex (68. Schiffmann) – Sökler (88. Schimmel), Kutlu.