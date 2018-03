Freiberg/Fußball Freiberg freut sich auf Spiel gegen den Tabellenfünften

Was auch Freibergs Trainer vor Ort miterleben konnte: „Der SVO ist ganz unangenehm zu spielen“, weiß Gehrmann. „Das Zentrum besteht aus sehr starken Spielern, die Außenbahnen sind schnell, und insgesamt haben sie einen guten Plan. Für mich ist Oberachern die wohl am meisten unterschätzte Mannschaft der Liga. Denn mit Balingen haben sie wohl das beste Umschaltspiel.“ Viel Lob also für den Gegner, der in den vergangenen beiden Partien zudem ohne Gegentor blieb. „Das zeichnet diese Mannschaft aus“, ist sich Gehrmann sicher. Und dennoch: Mit einem Sieg können die Freiberger die Oberacherner in der Tabelle überholen – trotz zweier Spiele weniger. „Ein zusätzlicher Ansporn.“