Die Freiberger kamen mit dem gefürchteten Löchgauer Kunstrasen und mit dem Gegner überhaupt nicht zurecht. „Wir haben immer drei oder vier Kontakte gebraucht, um den Ball unter Kontrolle zu bekommen. Aber der Platz darf nicht als Ausrede gerhalten. Wir haben so gute Fußballer in unserem Kader, die müssen sich auf so etwas einstellen können“, sprach Gehrmann nach der Partie Klartext. „Wenn man es dann auch noch schlecht verteidigt, darf man sich über ein solches Ergebnis nicht wundern.“ Damit sprach der Freiberger Trainer die Entstehung der Löchgauer Führung nach einer halben Stunde an. Denn da stand Niko Grellmann am langen Pfosten völlig frei und sorgte somit für das 1:0 für die Platzherren, das gleichzeitig der Halbzeitstand war.

Auch nach dem Wechsel wurde die Partie aus Sicht des Tabellenführers nicht besser, nach wie vor hatte man viel zu viel mit den äußeren Bedingungen zu kämpfen. In der 67. Minute fiel dann das bereits entscheidende 2:0. Der Ball wurde auf den erst zwei Minuten zuvor eingewechselten Bashkim Susuri durchgesteckt, der daraufhin für die Löchgauer erhöhte. „Allerdings war das aus meiner Sicht abseits – und auch aus Sicht von allen anderen außer dem Schiedsrichtergespann. Aber das passt zum Spiel. Es war für uns ein absolut gebrauchter Tag“, urteilte Ramon Gehrmann.